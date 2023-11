Aluno do Caramujo embarca para participar dos Jogos Escolares Brasileiros

Niterói - Na última sexta-feira (27), Antônio Laurêncio dos Santos, aluno de atletismo do Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc) de apenas 14 anos, embarcou para Brasília para representar Niterói nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) e participar das disputas, que ocorrem de 26 de outubro a 9 de novembro. Neste ano, são esperados mais de 6 mil atletas e 1.

O evento é uma vitrine para os estudantes-atletas brasileiros da educação básica de ensino, promovendo a integração social, a cidadania ativa e a descoberta de novos talentos esportivos. Há duas semanas, Antônio participou da seletiva Estadual na Vila Olímpica da Praça Seca, conquistando o 1º lugar no lançamento de dardo e no lançamento de disco, o que garantiu sua vaga na etapa nacional.

