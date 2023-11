Alta do PIB de 2023 passa de 2,90% para 2,89%, aponta Boletim Focus

O Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 30, pelo Banco Central trouxe leve alteração na projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano. A mediana para a alta da atividade em 2023 oscilou de 2,90% para 2,89%, contra 2,92% há um mês. Considerando apenas as 63 respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB no fim de 2023 passou de 2,90% para 2,84%.

2024Para o próximo ano, a estimativa para a dívida líquida passou de 63,90% para 63,68% do PIB, ante 63,90% de quatro semanas antes. Já o déficit primário esperado para 2024 piorou de 0,75% para 0,78% do PIB. O déficit nominal projetado na Focus passou de 6,80% para 6,82% do PIB. Há um mês, os porcentuais eram de 0,75% e 6,57%, respectivamente.No fim de agosto, o governo apresentou o projeto de lei orçamentária de 2024 ao Congresso.

Organização Mundial do AVC alerta que 90% dos derrames são preveníveisCuidado envolve de fatores de risco como hipertensão ou pressão alta, tabagismo, dieta e atividade física Consulte Mais informação ⮕

Cantor de funk melody Stevie B é casado há mais de 30 anos com brasileiraCom grandes sucessos nos anos 90, Stevie está no Brasil para cumprir agenda de shows. Consulte Mais informação ⮕

Inep aprova mais de 38 mil atendimentos especializados no Enem 2023Inep aprova mais de 38 mil atendimentos especializados no Enem 2023 Consulte Mais informação ⮕

'GabiStrike': quem é o xará de Gabigol que brilha no Pan 2023'GabiStrike': quem é o homônimo de Gabigol que brilha no beisebol no sonho da medalha no Pan-Americano 2023 Consulte Mais informação ⮕

Eclipse lunar de 28 de outubro de 2023 desperta necessidade de seguir em frenteNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

VÍDEOS: Jornal Hoje de sábado, 28 de outubro de 2023VÍDEOS: Jornal Hoje de sábado, 28 de outubro de 2023 Consulte Mais informação ⮕