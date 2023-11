Alta de carne bovina e açúcar deve reduzir queda nos preços dos alimentos à frente, diz FGV/Ibre

O IGP-M, indicador de preços que é usado para reajustar os contratos de serviços, acelerou em outubro e subiu 0,50%,. O dado foi divulgado há pouco pela FGV/Ibre, e veio em linha com o esperado pelo mercado. O índice ainda acumula taxa negativa de 4,46% no ano e queda de 4,57% nos últimos 12 meses.

- Essas mudanças, que afetam parcialmente os itens que impactam os preços dos produtos finais no varejo, em breve contribuirão para atenuar a deflação observada no grupo Alimentação do IPC (de -0,60% para -0,39%) - apontou Braz. - Esta classe de despesa tem atuado como um elemento de estabilização, impedindo que a inflação ao consumidor acelere em 2023.

O IGP-M é usado como indexador em muitos contratos de aluguel, energia elétrica, mensalidades, alguns tipos de seguros e alguns planos de saúde, e é formado pelo IPA (índice de preços ao produtor), que subiu 0,60%, o IPC (índice de preços ao consumidor), com alta de 0,27%, e o INCC (índice do custo da construção), com avanço de 0,20%. headtopics.com

“Inflação do aluguel”: IGP-M registra alta de 0,5% em outubro, diz FGVTaxa ficou abaixo da expectativa de analistas Consulte Mais informação ⮕

Sequestro do pai de Luis Díaz: polícia oferece recompensa alta por informaçõesLuis Manuel Dias Jimenez, pai do atacante do Liverpool, segue desaparecido na Colômbia Consulte Mais informação ⮕

Organização Mundial do AVC alerta que 90% dos derrames são preveníveisCuidado envolve de fatores de risco como hipertensão ou pressão alta, tabagismo, dieta e atividade física Consulte Mais informação ⮕

Laura Cuesta, educadora digital: “El primer móvil de un niño no debe ser de alta gama y tiene que saber que no es un regalo”La profesora de Comunicación, Marketing Digital y Medios Sociales recomienda esperar lo máximo posible para dar al menor su primer móvil y hablar con ellos a edades tempranas de los beneficios y peligros que conlleva la tecnología Consulte Mais informação ⮕

La escritura de Olga Tokarczuk ruge en el teatroLa prestigiosa compañía británica Complicité presenta en el festival Temporada Alta de Girona una impactante adaptación del ‘thriller’ ecológico de la Nobel polaca ‘Sobre los huesos de los muertos’ Consulte Mais informação ⮕

Copom e nova diretoria do BC: cinco assuntos quentes para o Brasil na próxima semanaMercado confere se o Copom manterá sinalização de ritmo de cortes e se o Fed indicará uma pausa da alta dos juros americanos Consulte Mais informação ⮕