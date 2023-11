Alpinistas presos no Pico do Perdido são resgatados pelos bombeiros com ajuda de helicóptero

Dois alpinistas que escalavam o Pico do Perdido, na Reserva do Grajaú, na Zona Norte do Rio de Janeiro, precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros no domingo (29). A chuva forte do fim da tarde e começo da noite fez com que os homens ficassem presos no local.

Os alpinistas foram resgatados por agentes do quartel do Grajaú, com o apoio de especialistas em salvamento em montanha do 1° Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (1° GSFMA) e do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) da corporação. Um helicóptero foi usado no trabalho.

As imagens do resgate mostram a retirada dos dois homens. Um dos alpinistas só foi resgatado às 22h e segue internado no Hospital Souza Aguiar. O Pico do Perdido faz parte do Maciço da Tijuca. É um local muito procurado por praticantes de montanhismo no Rio de Janeiro.Alpinistas são resgatados pelos bombeiros no Pico do Perdido, no Rio de Janeiro — Foto: Reprodução/ TV Globo headtopics.com

Helicóptero foi usado no resgate de dois alpinistas no Pico do Perdido, no Rio de Janeiro — Foto: Reprodução/ TV Globo

Bombeiros fazem resgate de alpinistas durante chuva e vento forte na Pedra do GrajaúNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Alerta de tempestade indica 'grande perigo' para o PR; ventos podem ultrapassar 100 km/h em 124 cidadesEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Outubro de 2023 já é o mais chuvoso da história na cidade de SP, diz InmetEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

VÍDEO: geladeira e sofá são arrastados e 'engolidos' com a força da água em Boa Esperança do IguaçuEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

SC entra em alerta com risco muito alto de deslizamentos, além de alagamentos e granizoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Mais de 25 mil pessoas sofrem com falta de água após seca histórica de rio no interior de RondôniaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕