Allan Oliveira é campeão Pan-Americano de Beach Tennis ao lado de André Baran

Allan Oliveira, número 12 do mundo, conquistou, neste domingo, o título de dupla masculina do Pan-Americano de Beach Tennis realizado em Iquique, no Chile, ao lado do catarinense André Baran.

O santista Allan, atleta treinado por Adolfo Januário, o Dodô, que tem também a ajuda do italiano Michele Folegati, e Baran derrotaram na final a dupla da Venezuela formada por Carlos Vigon e Ramon Guedez, cabeças de chave 2, por 7/6 6/3. Esta é a segunda conquista continental da dupla que foi campeã dos Jogos Sul-Americanos na Colômbia este ano.

"Muito top, feliz com a conquista, jogo duríssimo, apertado", celebrou Allan:"Duas competições importantes representando o Brasil, saldo muito bom, agora é manter o pé no chão, olhar o objetivo final que é a Copa do Mundo no final de ano (dezembro), manter o que vem sendo positivo e ajustar o que precisa ser melhorado", seguiu o santista que treina na Arena Ibirapuera, em São Paulo. headtopics.com

