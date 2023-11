Aliados de Lula criticam avanço do Centrão no governo

Na semana passada, Lula entregou a presidência da Caixa para o PP de Lira. As 12 vice-presidências serão loteadas para União Brasil, PP e Republicanos. Ao menos é o que informa a Folha desta segunda-feira, 30.

Na semana passada, Lula entregou a presidência da Caixa para o PP de Lira. As 12 vice-presidências serão loteadas para União Brasil, PP e Republicanos. Após o anúncio, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi ao X – antigo Twitter – reclamar dos novos aliados de Lula.

"No momento que o país precisa direcionar investimentos para o crescimento e políticas públicas estruturantes, deputados querem obrigar o governo a pagar emendas de comissões permanentes. É mais uma intervenção indevida na aplicação do Orçamento da União"

