'Ali estava indo uma parte da minha vida', diz mãe de aluna de escola alvo de ataque em SP

Na semana passada, o Brasil viu mais um ataque a tiros dentro de uma escola. Desta vez, o crime ocorreu dentro da Escola Estadual Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo. Uma estudante morreu e outros três ficaram feridos.

"Eu não pensei que era com a Giovanna, porque, para mim, ela estava protegida na escola", diz Mariza Carvalho, mãe da jovem. "Era como se tivesse arrancado a metade, a maior metade de mim", relata Denis Bezerra, pai da jovem. "Eu defino ela como meu amor, a minha vida. Ali estava indo uma parte da minha vida", diz Mariza. Assassino participava de grupos neonazista A reportagem do Fantástico teve acesso a mensagens, fotos e transmissões on-line em uma rede social do adolescente que assassinou Giovanna.

Nesse grupo, o criminoso falou de suas intenções assassinas e deu detalhes do planejamento do ataque à Escola Estadual Sapopemba. Ele afirmou que não era motivado por bullying. O que diz o governo de São Paulo O Fantástico pediu uma entrevista para o secretário da educação de São Paulo, mas quem atendeu foi a diretora de projetos especiais, Bety Tichauer. headtopics.com

Depois do ataque na Vila Sônia, Zona Oeste de São Paulo, que tirou a vida de uma professora, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), chegou a anunciar a contratação de 500 psicólogos. Cada qual atenderia a 10 escolas, nas palavras do governador.

