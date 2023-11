Algoritmo de inteligência artificial domina vários jogos de tabuleiro

A capacidade de disputar jogos sempre foi uma frente importante de desenvolvimento da inteligência artificial, e há mais de duas décadas computadores já conseguem derrotar humanos em jogos complexos. Os sistemas que fazem isso, porém, são tipicamente voltados a um único tipo de jogo, mas um grupo de cientistas anuncia hoje um algoritmo capaz de dominar vários jogo de tabuleiro.

Batizado de Student of Games (SoG), o projeto foi testado em quatro frentes: o xadrez tradicional, o jogo chinês Go, uma variante específica de pôquer e o Scotland Yard (um jogo popular da década de 1980). Em todos eles, o algoritmo alcançou nível capaz de derrotar campeões humanos e rivais robôs sem ter conhecimento prévio das regras dos jogos, aprendendo tudo por observação ou tentativa-e-erro. O grupo de pesquisa que conseguiu o resultado reúne cientistas da DeepMind (o braço de inteligência artificial do Google), da Sony, do projeto Midjourney e da startup EquiLibre, e da Universidade de Alberta, no Canad

