Alfombras de pelo largo para el salón: cómo limpiarlas y nueve modelos top ventas

Se trata de un diseño muy elegante y sofisticado que está disponible en un amplio abanico de tonalidades. Este tipo de alfombras ayudan a delimitar espacios y crear zonas de estar visualmente definidas. Además, son mucho más llamativas gracias a su diseño redondo. También pueden encajar de forma idónea en diferentes áreas del salón, como debajo de una mesa de centro, en una esquina o como una delimitación para una zona de asientos.

