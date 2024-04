Alfa Romeo apresenta seu primeiro veículo elétrico, o Junior

Uma das mais tradicionais montadoras italianas, a Alfa Romeo , deu mais um passo importante rumo à eletrificação. Em 2022, eles anunciaram seu primeiro híbrido, o Tonale, e agora chegou a vez do primeiro veículo totalmente elétrico da marca. O primeiro elétrico da Alfa foi apresentado como Milano , mas antes mesmo que pudesse entrar em produção ele já precisou passar por uma mudança de nome e, oficialmente, será conhecido como Junior .

A configuração não muda, mantendo a mesma bateria e um único motor, a diferença é que sua potência aumenta para 240 cv. Há também um barras estabilizadoras dianteira e traseira, configuração específica para o chassi, diferencial mecânico autoblocante Torsen, suspensão esportiva 25 mm mais baixa que as demais versões.

Alfa Romeo Veículo Elétrico Junior Milano Polônia

