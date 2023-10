Alexandre Soares Silva na Crusoé: O que move Taylor Swift

Preencha o campo abaixo com seu melhor e-mailE o pacto seria este. Você vai ser mais bonito que a média. (Ok: bem, beeem mais bonito do que a média.) Logo ao sair da infância você vai receber pilhas de moedas de ouro, mais altas do que as pirâmides, e vai continuar recebendo pilhas cada vez maiores durante anos e anos e anos. Você vai ter à sua volta uma multidão de pessoas.

Você vai ter tudo isso. E qual o preço? O preço disso tudo é você se sentir uma vítima. Vai ter que sentir isso com sinceridade, com profundidade e angústia. Você aceita essa barganha? Acabei de ver o show filmado "The Eras Tour", que está nos cinemas e superou em bilheteria o último filme do Scorsese, e logo na segunda música ("The Man") Taylor Swift parece dizer que essa barganha não vale nem um pouco a pena.

