Alexandre Gallo ‘bate na mesa’, e Santos tomará providência na CBF sobre arbitragem

, apesar de ter conquistado a vitória e saído da zona de rebaixamento do Brasileirão, ficou na bronca com a arbitragem da partida contra o Coritiba, e o Coordenador Técnico, Alexandre Gallo, planeja tomar providência na CBF (Confederação Brasileira de Futebol).Dois lances causaram a fúria da comissão de futebol do Peixe.

Por conta dessa situação, Alexandre Gallo, na entrevista coletiva depois do jogo, contou o que fará sobre os lances e bateu na mesa de indignação em relação a arbitragem do duelo. – O Santos não consegue entender o pênalti, numa bola saindo da área, atleta de costas. O Santos não aceita e não aceitará esse tipo de lance. Faremos uma representação na CBF, onde fomos bem recebidos. E também a linha traçada no gol anulado. O Santos não aceitará esse tipo de situação e vai se colocar em detrimento disso.

38ª edição do Bahia Juniors Cup, em Salvador (BA), tem recorde com 350 atletas de sete países e começa neste sábadoGoleada do Palmeiras sobre São Paulo empolga, mas sonho com título do Brasileirão é loucura

