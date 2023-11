Alerta de tempestades e onda de calor em 17 estados do Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ) emitiu alertas para ocorrência de tempestades em até 17 estados do país entre esta sexta-feira (17) e o domingo (19). Além das tempestades, o instituto alerta para a onda de calor , classificada em grau de severidade como de grande perigo, que abrange uma faixa que vai de Rondônia até o litoral do Espírito Santo.

Região Sul será a mais afetada De acordo com o Inmet , a área que se encontra em grau de grande perigo fica entre o norte do Rio Grande do Sul e a maior parte de Santa Catarina, em uma faixa que vai da fronteira dos estados com a Argentina até o litoral, com ventos que devem superar os 100 km/h. Recomendações: Desligar aparelhos elétricos e os quadros de energia; Procurar abrigo em caso de enxurrada ou alagamentos; Proteger com sacos plásticos os documentos e objetos de valor em caso de enxurrada ou alagamento





