Alerj aprova projeto de lei em benefício de autistas

Itaboraí - O plenário da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou, nesta quinta-feira (26/10), o Projeto de Lei 499/2023, do deputado estadual Guilherme Delaroli (PL), para inclusão do Transtorno do Espectro Autista (TEA) na lei estadual que confere prazo indeterminado de validade aos laudos e atestados com diagnóstico de deficiências físicas, mentais e/ou intelectuais de caráter irreversível.

“Agradeço aos meus colegas por entenderem a importância de aprimorarmos a legislação. A sanção da lei é muito importante porque vai evitar aborrecimentos e transtornos aos familiares do portador de autismo, garantindo a eles um direito mais do que justo”, afirmou o deputado Guilherme Delaroli.O PL 499/2023 tem como objetivo assegurar laudo médico por tempo indeterminado, e vedar a exigência de renovação.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Violência no Rio: aulas noturnas são suspensas na Zona Oeste pelo 2º diaO temor de que novos ataques ocorressem também fez com que o comércio em bairros movimentados como Campo Grande fechasse as portas mais cedo na terça-feira Consulte Mais informação ⮕

Dia vira noite no Rio: prefeitura alerta para tempestade na manhã desta quinta-feiraCidade também pode ter ventos moderados a forte, acompanhados de raios Consulte Mais informação ⮕

VÍDEO: Tempo fechado transforma o dia em noite no Rio de JaneiroNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Dia vira noite no Rio: após temporal pela manhã, município pode ter mais chuvasPrevisão é de registros de fraco a moderado durante a tarde e de pancadas à noite Consulte Mais informação ⮕

Instituto Coalizão Rio e 'O DIA' vão promover fórum sobre desenvolvimento econômico do estado, em 2024No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Pan 2023: confira as medalhas do Brasil no dia 26/10O sétimo dia no Pan-Americano de Santiago foi de medalhas para o Time Brasil. Consulte Mais informação ⮕