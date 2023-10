Além dos reforços: como Palmeiras pensa elenco para 2024

são apontados, a princípio, como"fundamentais" pelo Verdão, uma vez que são considerados base da estrutura de futebol da equipe nos últimos anos.

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.Durante a temporada 2023, o Palmeiras fechou a porta para propostas milionárias do futebol internacional por seus principais destaques. A mais impactante delas foi demonstrada pelo, da Arábia Saudita, por Gustavo Gómez, com oferta de 30 milhões de dólares (R$ 150 milhões), que acabou negada pelo clube alviverde.

Dos atletas que estão em reta final de contrato, o Verdão encaminhou as renovações de vínculo por mais uma temporada com o lateral-direitoEm meio a este cenário, as chamadas “Crias da Academia” seguirão com espaço e protagonismo no elenco principal. Em 2024, haverá as consolidações de figuras como, apontados como possíveis nomes a serem negociados pelo clube em um futuro próximo. headtopics.com

Além das “soluções internas”, o Palmeiras também terá novidades no mercado de transferências. O clube acertou nas últimas semanas a

