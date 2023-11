Alckmin sinaliza apoio a Tabata Amaral pela Prefeitura de SP

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) declarou anteontem que a pré-candidata à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) é 'a novidade, a verdadeira mudança'. Em evento na Assembleia Legislativa paulista (Alesp), ele afirmou que seu partido pode 'mudar a vida da população de São Paulo'.

Em 2022, Lula o procurou para compor sua chapa à presidência para atrair o eleitorado de centro durante uma disputa polarizada contra Jair Bolsonaro (PL). Atualmente, Tabata Amaral ocupa uma cadeira na Câmara dos Deputados e pretende concorrer à prefeitura no ano que vem.Formatura A cerimônia na Alesp marcou a formatura da Escola do Voto, um projeto do PSB para formação de novos candidatos a vereador do partido.

