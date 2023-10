Alckmin: Crescimento econômico do Brasil deve muito ao agronegócio

A JBS inaugurou duas novas fábricas em Rolândia, no norte do Paraná. O evento de lançamento ocorreu nesta sexta-feira (27) e contou com a presença do vice-presidente da República e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, além de outras autoridades como o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Alckmin disse que o crescimento econômico do Brasil deve muito ao agronegócio.

No primeiro semestre deste ano, houve um aumento de 8,5% na exportação de carne de frango no país, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). As novas unidades, que, segunda a empresa, serão as mais automatizadas da marca no país e estão entre as mais modernas do grupo, fazem parte do plano de investimentos anunciado pela JBS em 2019, no valor de R$ 8 bilhões.

CNNBrasil »

