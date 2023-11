Alcaraz pode tirar Djokovic do Nº 1 em Paris

se manteve no topo do ranking pela 397ª semana na carreira. Ele ampliou em 180 sua vantagem para o espanhol Carlos Alcaraz. de Paris, na França, e pode até perder o topo isto porque defende o vice-campeonato no torneio e também o título do que serão descontados já na próxima segunda-feira, 6 de novembro. Ao todo são 2100 pontos de descarte contra 180 do espanhol que desconta apenas as quartas em Bercy.

Alcaraz vai precisar fazer final no mínimo para passar Djokovic desde que o sérvio não seja seu rival. Se Carlitos faturar o troféu em cima do sérvio, Nole permanece no topo. Caso Alcaraz faça final ou seja campeão com Djokovic caindo até a semi, a liderança mudará de mãos.

Daniil Medvedev permaneceu como o terceiro seguido por Jannik Sinner. O italiano somou 410 pontos após o título em Viena, na Áustria. Stefanos Tsitsipas subiu uma posição indo ao sexto, deixando o dinamarquês Holger Rune no sétimo posto. Andrey Rublev permaneceu como o quinto. O norueguês Casper Ruud ficou como o oitavo e é seguido pelo alemão Alexander Zverev que ultrapassou o americano Taylor Fritz. headtopics.com

