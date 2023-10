Alan Wake 2 terá duas expansões e mais conteúdo pós-lançamento

A Remedy Entertainment anunciou, nesta última quinta-feira (26), que Alan Wake 2 receberá duas expansões e outros conteúdos pós-lançamento. O jogo de terror e suspense chegou oficialmente nesta sexta-feira (27) após 13 anos de espera, com versões para PC (Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e foi muito aclamado pela crítica especializada — incluindo o review aqui do Voxel.

Alan Wake 1: relembre a história e o final do game Já a segunda, The Lake House, segue sem uma data de lançamento e terá foco em uma misteriosa instalação às margens do Cauldron Lake, cuja responsável é uma organização governacional independente que conduzia um experimento secreto até algo dar terrivelmente errado. O conteúdo promete duas aventuras separadas em que as realidades de Saga Anderson e Alan Wake se colidem novamente.

Consulte Mais informação:

Tec_Mundo »

Alan Wake 2 impressiona nas reviews! Veja como estão as notas do gameNovo jogo dos criadores de Control e Max Payne, Alan Wake 2 é forte concorrente ao prêmio de Jogo do Ano, segundo as análises Consulte Mais informação ⮕

Assistência de Alan Patrick em Vasco x Internacional viraliza na web: 'Merece Seleção'O Internacional saiu na frente do placar contra o Vasco em gol de Maurício, após linda assistência de Alan Patrick, nesta quinta-feira (26). O passe do meio-campista em São Januário repercutiu nas redes sociais e internautas pediram o jogador na próxima convocação da Seleção Brasileira. Consulte Mais informação ⮕

Hamas lança foguetes contra Tel Aviv após Israel atacar Gaza por terraNão houve relatos imediatos de vítimas ou danos a infraestrutura; Exército israelense usou tanques para ataque direcionado contra instalações terroristas Consulte Mais informação ⮕

Plataforma X, antigo Twitter, lança recurso para chamadas de áudio e vídeoElon Musk republicou uma postagem na plataforma instruindo os usuários sobre como habilitar o recurso Consulte Mais informação ⮕

WhatsApp lança recurso para criar figurinhas usando IAA ferramenta foi formalmente anunciada pelo WhatsApp no X e deve ser distribuída gradativamente entre os usuários Consulte Mais informação ⮕

Google Maps lança busca por realidade aumentada no Brasil e novos recursos de IAO recurso Lens no Maps começa a chegar às primeiras cidades brasileiras e é compatível com Android e iPhone (iOS) Consulte Mais informação ⮕