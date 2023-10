Al Hilal x Al Ahli: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Liga Saudita

O Al Hilal enfrenta o Al Ahli nesta sexta-feira (27) pela 11ª rodada do Campeonato Saudita. Sem Neymar, que rompeu o ligamento do joelho e só retorna em 2024, a equipe mandante tenta manter a liderança da competição no King Fahd International Stadium. A bola rola às 15h (de Brasília).Onde assistirO duelo terá transmissão do Canal 21 na TV aberta, no YouTube do Esporte na Band, em Bandplay e Band.com.br.

A equipe treinada por Jorge Jesus mantém o bom rendimento mesmo sem Neymar, que se machucou de forma grave com a Seleção Brasileira e só retorna aos gramados no ano que vem.No momento, são seis vitórias seguidas, sendo sendo a última delas a goleada por 6 a 0 diante do Mumbai City, da Índia, pela Champions League Asiática.O Al Ahli de Roberto Firmino e Mahrez aparece na quarta colocação do Campeonato Saudita, com 22 pontos.

