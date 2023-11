Agenda de balanços da semana: o que esperar de Ambev (ABEV3), Assaí (ASAI3) e GPA (PCAR3)

Os analistas doesperam um lucro líquido de R$ 162 milhões para o Assaí, uma queda de 43% na comparação anual. “Esperamos um trimestre suave para o Assaí, principalmente devido à dinâmica da deflação alimentar, o que pode resultar numa

declínio de 2% nas vendas em mesmas lojas (SSS). No entanto, prevemos um crescimento anual de 22% na receita total, impulsionado pela conversão e plano de expansão”, afirmaram em relatório.O que esperar do balanço do GPA (PCAR3)é que o GPA apresente o melhor resultado do setor em vendas das mesmas lojas (SSS), com uma alta anual de 7% no indicador.

Semana tem Ambev, Carrefour e Telefônica entre os principais balanços do 3º trimestreFeriado de Finados diminui volume de resultados informados nos próximos dias Consulte Mais informação ⮕

Secretária da Fazenda reforça agenda verde com investidores do Rio e SPNum encontro com operadores do mercado financeiro do Rio de Janeiro e de São Paulo, a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Tatiana Consulte Mais informação ⮕

Jogos Pan-Americanos: veja a agenda do Brasil para este domingo (29/10)Este domingo (29) promete muitas emoções nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Para os atletas brasileiros, não será diferente. Consulte Mais informação ⮕

Decisão do Copom é destaque da semana da agenda do Banco CentralComunicado sobre a meta para a taxa básica de juros (Selic), que está hoje em 12,75% ao ano, será divulgado na quarta (1º) a partir de 18h30 Consulte Mais informação ⮕

Lula rifa pautas progressistas para tentar salvar a agenda de HaddadPara aprovar propostas da área econômica, governo não pretende se envolver em debates sobre drogas e aborto, temas caros ao próprio PT Consulte Mais informação ⮕

A versão de Pacheco para encampar agenda que altera regras do STFInterlocutores do presidente do Senado minimizam crise e garantem que alterações são todas pactuadas com os ministros Consulte Mais informação ⮕