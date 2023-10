Agamenon Mendes na Crusoé: Cidade calamitosa

Se vocês acham que o conflito na Palestina Israelense é uma desgraça, é porque não conhecem direito os conflitos entre os milicianos, traficantes e policiais cariocas, Agamenon Mendes Pedreira destaca a onda de violência do Rio de Janeiro. Nessa semana, 35 ônibus foram incendiados após a morte de um miliciano conhecido como Faustão.

Estava eu sossegado, curtindo uma temporada em Israel, num sítio de um amigo meu que fica ao lado da Faixa de Gaza. Deitado na rede, de boa, fumava um avantajado charuto de maconha enquanto contemplava os mísseis que passavam de lá para cá e de cá para lá em alegre revoada.

A gente tem que saber apreciar os bons momentos da vida, mesmo porque, a qualquer momento, o Guga Chacra, o despentelhado jornalista árabo-israelino, vem aporrinhar com as notícias da guerra. Devido ao som das explosões e tiroteios, eu não conseguia ouvir direito as notícias de esporte, mas, nas vésperas das Olimpíadas de Paris, headtopics.com

o Brasil, mais uma vez humilhou o mundo, mostrando que ainda é o campeão de violência e barbárie sem barreirasOs milicianos do Velho Oeste, quer dizer, da Zona Oeste resolveram tacar fogo em 35 ônibus e tocar o terror na cidade. Se é que a Barra da Tijuca pode ser considerada uma cidade.

Se vocês acham que o conflito na Palestina Israelense é uma desgraça, é porque não conhecem direito os conflitos entre os milicianos, traficantes e policiais cariocas. Os policiais e os traficantes alegam, conforme está na Bíblia Sagrada, que chegaram primeiro à Terra Prometida e sempre viveram em perfeita comunhão.” não podiam entrar nas favelas, os traficantes não podiam sair e os moradores não podiam nem entrar nem sair. headtopics.com

Consulte Mais informação:

o_antagonista »

Crusoé: Governo quer “ciência pop” e campanha contra fake news de vacinasO mais influente site jornalístico de política do Brasil Consulte Mais informação ⮕

Crusoé: carro de embaixada brasileira é detido na Turquia com cocaínaO mais influente site jornalístico de política do Brasil Consulte Mais informação ⮕

Crusoé: “Novo presidente da Câmara dos EUA é uma vitória para Trump”Mike Johnson, de Louisiana, sempre esteve ao lado do ex-presidente, mas sua inexperiência o deixa no baixo clero... Consulte Mais informação ⮕

Crusoé: “Fãs de BTS fazem manifesto contra Milei”O motivo são postagens antigas da vice de Javier Milei, Victoria Villaruel, que foram recuperadas nesta semana Consulte Mais informação ⮕

Crusoé: A turma da pesada já apareceu para o aniversário de LulaO mais influente site jornalístico de política do Brasil Consulte Mais informação ⮕

Crusoé: Embaixada do Brasil diz que carro oficial com cocaína foi furtadoO mais influente site jornalístico de política do Brasil Consulte Mais informação ⮕