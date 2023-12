Agência de classificação de risco S&P eleva nota de crédito do Brasil para BB

A agência de classificação de risco S&P Global Ratings elevou a nota de crédito do Brasil de BB- para BB nesta terça-feira (19). A perspectiva é estável. Essa classificação ainda indica uma posição de "grau especulativo". Isso significa que o país ainda enfrenta incertezas em relação a condições financeiras, mas a subida de nota agora coloca o Brasil a dois degraus do "grau de investimento".

Em nota, a S&P destaca a aprovação da reforma tributária brasileira e melhores perspectivas de crescimento econômico neste ano como pontos positivos do cenário brasileiro. Por outro lado, a agência destaca que o déficit nas contas públicas segue elevado, e passa por correção muito gradual





g1 » / 🏆 7. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Possível despedida de Messi no Brasil mobiliza torcida para Brasil x ArgentinaA alta procura por ingressos para Brasil x Argentina, nesta terça, no Maracanã, não se deve só ao apelo do clássico. A partida tem status de provável despedida de Messi diante dos brasileiros. Aos 36 anos, o craque só deve ter mais uma oportunidade de atuar no país. E os torcedores querem presenciar o ato final desta relação marcada por poucos gols, mas momentos históricos.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Programa Desenrola Brasil facilita a negociação de dívidasEm vigor desde a segunda quinzena de julho, o programa Desenrola Brasil do Governo Federal tem como objetivo facilitar a negociação de dívidas entre pessoas físicas/jurídicas e empresas, incluindo instituições bancárias. A iniciativa prevê uma redução no número de inadimplentes no país. Hoje (22), o Governo Federal realiza o 'Dia D – Mutirão Desenrola' especialmente para a renegociação de inadimplências. Vale lembrar que as condições do programa acontecem até dia 31 de dezembro e, nesse meio tempo, os clientes com dívidas podem procurar as instituições – tal como o Procon. Abaixo, confira os bancos que já foram confirmados no programa. Aproveite para ver se sua organização financeira se enquadra no Desenrola Brasil. Programa Desenrola Brasil conta com a participação de diversas instituições financeiras. (Governo Federal/Reprodução) Desenrola Brasil: descubra se o seu banco integra a lista de participantes O Banco do Brasil e a Caixa Econômica não poderiam ficar de fora da iniciativa do Governo Federal

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Crianças já são quase metade dos 17 mil mortos em Gaza, diz OMSNuma reunião de emergência convocada na OMS neste domingo, e apoiada pelo Brasil, a agência internacional aponta que quase metade de todas as mortes em Gaza é composta por crianças.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Menos político, mais 'jurista': a estratégia de Dino para quebrar resistência na corrida ao STFAniversário de 50 anosMudanças climáticasHomem que furtou loja de chocolates ao lado de suspeito da morte de fã de Taylor Swift foi preso duas vezes num mesmo diaVeja imagens do MSC Grandiosa, o maior navio de cruzeiros a navegar pelo Brasil Angélica no concurso"A criança mais bonita do Brasil", aos 6 anos, no programa"Buzina do Chacrinha" — Foto: Reprodução Ela fez parte do grupo musical Ultra Leve em 1986, junto com Rodrigo Faro (à direita) e Ticiane Pinheiro (à esquerda) — Foto: Reprodução/Instagram Angélica estreou como apresentadora na TV Manchete em 1987, no programa"Nave da fantasia" — Foto: Divulgação/MancheteAngélica no programa"Milkshake", da Manchete, em 1991 — Foto: Acervo Agência O GloboAngélica na minissérie “O Guarani”, em 1991, na Manchete, com Leonardo Bricio

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Lula defende governança global para cuidar do planetaO ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a necessidade de uma governança global para cuidar do planeta, com autonomia para tomar decisões sem passar pelos parlamentos dos países. Ele destacou a importância de lideranças políticas tomarem decisões mais corajosas e rápidas.

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Brasileiro desaparecido na Suíça ainda não foi liberado para retornar ao BrasilEm publicação nas redes sociais, a mulher do brasileiro Márcio Rodrigues da Silva, localizado na última terça-feira após sumir na Suíça, divulgou que o marido ainda não foi liberado para retornar. Segundo Ana Lucia Cera, o marido foi incluído na lista de proteção da polícia, devido ao “caso de sequestro envolvendo 4 países”. Procurada a Interpol, ainda não se manifestou sobre o caso. A Polícia da Suíça disse que investiga o caso. Ainda segundo a mulher, a data de retorno de Márcio ao Brasil não foi confirmada. Ana Lucia também diz que os celulares dela e do marido foram grampeados, e que ambos são monitorados “devido à gravidade da situação”.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »