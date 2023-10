Agência da ONU confirma morte de 53 funcionários na Faixa de Gaza

A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos (UNRWA, na sigla em inglês) confirmou, nesta 6ª feira (27.out), que 53 funcionários morreram na Faixa de Gaza desde o início da"Essas pessoas dedicaram as vidas às suas comunidades. Um colega morreu pegando pão. Ele deixou seis filhos", lamentou a UNRWA, em post publicado na rede social X (antigo Twitter).

Em comunicado de ontem, a UNRWA informou que 150 instalações espalhadas por Gaza abrigam cerca de 629 mil refugiados. Nos últimos dias, a agência tem alertado para o risco de as operações humanitárias pararem por completo, sobretudo por causa da escassez de combustível na região.

Mais de 80 caminhões levando água, remédios e alimentos entraram em Gaza desde sábado (21.out), mas a entrada de combustível ainda não foi autorizada por Israel. A alegação é de que essas cargas poderiam cair nas mãos de integrantes do Hamas. headtopics.com

