Afoxés e Blocos Afro são declarados patrimônio cultural imaterial no Rio de Janeiro

Os Afoxés e Blocos Afro foram declarados patrimônio cultural imaterial do Rio de Janeiro. A decisão foi publicada no Diário Oficial na véspera do Dia da Consciência Negra. O Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) estudou essas tradições por três anos até decidir pelo registro de bem imaterial. O Afoxé e os Blocos Afro acompanham festividades tradicionais, como o Carnaval, e comemorações que valorizam a identidade da pessoa negra.





