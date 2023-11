Aeroporto russo é fechado após manifestação contra avião vindo de Israel

Um aeroporto na cidade de Makhachkala, no sul da Rússia, foi fechado no domingo (29) depois que um grupo de manifestantes pró-Palestina invadiu a pista, disse a autoridade de aviação russa Rosaviatsia. Segundo o governo local, pelo menos 20 pessoas ficaram feridas.

Outros meios de comunicação russos mostraram um grupo tentando se aproximar de uma aeronave, mas os passageiros permaneceram em segurança a bordo. A Reuters não conseguiu determinar se os passageiros conseguiram desembarcar.

O número de identificação na cauda do avião indicava que ele havia chegado de Israel, segundo o site de rastreamento de voos FlightRadar24. As autoridades afirmaram que todos os aviões com destino a Makhachkala, na região do Daguestão, foram desviados para outros aeroportos. headtopics.com

Relatos da mídia da área disseram que manifestantes denunciando as ações de Israel na Faixa de Gaza se reuniram nas instalações. Israel instou as autoridades russas no domingo a protegerem israelenses e judeus em suas jurisdições, após relatos da mídia sobre possíveis represálias por parte de manifestantes pró-palestinos no Daguestão.

Uma declaração do Ministério das Relações Exteriores em Jerusalém disse que o embaixador israelense em Moscou estava trabalhando com as autoridades russas. “O Estado de Israel encara gravemente as tentativas de prejudicar cidadãos israelenses e judeus em qualquer lugar”, disse o comunicado. headtopics.com

“Israel espera que as autoridades russas responsáveis pela aplicação da lei protejam todos os cidadãos israelenses e judeus, sejam eles quem forem, e tomem medidas robustas contra os manifestantes e contra o incitamento desenfreado dirigido a judeus e israelenses”, afirma o texto.

