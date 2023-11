Aeroporto na Rússia é fechado após multidão protestar contra voo vindo de Israel

Centenas de pessoas invadiram neste domingo, 28, o principal aeroporto da região russa do Daguestão e entraram na pista para protestar contra a chegada de um avião de passageiros de Tel Aviv, Israel, informaram agências de notícias russas. As autoridades precisaram fechar o aeroporto em Makhachkala, capital da região que é predominantemente muçulmana.

O Ministério da Administração Interna do Distrito Federal do Cáucaso do Norte da Rússia, onde o Daguestão está localizado, afirmou que as imagens do circuito interno seriam usadas para identificar aqueles que invadiram o aeroporto e que os envolvidos seriam levados à Justiça.Apesar de expressar apoio a Gaza, o governo regional do Daguestão apelou aos cidadãos para que permaneçam calmos e não participem de tais protestos.

