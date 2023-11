Aeroporto de Congonhas é fechado após avião de pequeno porte ter problema em trem de pouso

Segundo a Aena, concessionária que administra o aeroporto, os pousos e decolagens na pista principal estão suspensos até a retirada da aeronave da pista. "A Aena já iniciou os procedimentos para remover a aeronave no menor tempo possível", diz nota.

Ainda segundo a nota, a aeronave "realizava transporte aeromédico, e o passageiro foi retirado imediatamente pela equipe médica do aeroporto, em segurança". Por volta das 21h20, ao menos dois voos, um que veio de Curitiba e outro do Rio de Janeiro, estão no ar dando voltas no entorno de Congonhas.

É a segunda vez em três dias que o aeroporto é fechado temporariamente, após problemas com aeronaves. No domingo (29), um avião modelo Cirrus G2 e com capacidade para seis passageiros pousava em Congonhas vindo de Goiânia quando o pneu furou e precisou de auxílio. Também não houve feridos.

