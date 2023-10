Aécio recusa voltar ao comando do PSDB e pede união: “Temos que reverter o estrago”

Diretamente envolvido nas articulações para uma troca de comando no PSDB, o deputado federal Aécio Neves (PSDB-SP) disse à CNN que está de fato decidido a não se apresentar como alternativa para presidir a legenda. Em uma articulação casada com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, atual presidente do partido, Aécio passou os últimos dias negociando com outros caciques tucanos um nome alternativo para a vaga.

Uma vez que Leite surge como principal alternativa do PSDB para disputar o Planalto em 2026, aliados passaram a defender seu afastamento do comando partidário também para se blindar da disputa interna que ganhou forma nos últimos meses. Várias reuniões foram realizadas ao longo dos últimos dias, na tentativa de desenhar uma estratégia para pacificar a legenda.

