Advogado é investigado por xingar colegas de profissão em documento

O Tribunal de Ética Disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins (OAB-TO) irá escolher um relator para determinar como será analisada a conduta do advogado Arcy Barcellos. Ele enviou a um juiz um documento onde xingou de 'vagabunda' a advogada autora do processo que cobra uma dívida dos pais dele e uma servidora do Tribunal de Justiça do Tocantins.

O presidente do Tribunal de Ética, Anderson Mendes de Souza, conversou por telefone com o g1 e disse que a escolha do relator será feita por sorteio nesta terça-feira (14). Disse ainda que Arcy Barcellos pode ser notificado ainda nesta semana, após as orientações do relator escolhido. O g1 ainda tenta contato com o advogad

G1: Advogado será investigado pela OAB após xingar autora de processo e servidora do TJO advogado Arcy Barcellos será investigado pela OAB após xingar a autora de um processo, uma advogada e uma servidora do Tribunal de Justiça do Tocantins . Em um documento enviado ao juiz Jossaner Nery Nogueira, o profissional usa palavras ofensivas, como 'vagabunda', 'vadia' e 'puta aproveitadora'. A conduta do profissional surpreendeu o magistrado, que afirmou ser 'inconcebível' que o advogado seja capaz de pensar e escrever publicamente tais palavras.

