Advogada e seus cachorros são agredidos em São Paulo

06/11/2023 19:29:00 sbtnews 1 min.

Um homem de 64 anos foi reconhecido e prestou depoimento após agredir a advogada Caroline Zanin Martins, irmã do ministro Cristiano Zanin, do STF, e seus dois cachorros. O incidente ocorreu em frente a um condomínio em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver o agressor se aproximando da vítima e chutando os animais de forma brutal. Um dos cães ficou ferido no focinho e a advogada foi atingida na perna. As imagens contradizem a versão apresentada pelo acusado, que alegou ter sido atacado pelos cães.