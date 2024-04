Advogada de Camila Moura fala sobre pedido de divórcio e divisão de bens

'BBB 24': advogada de Camila Moura, a ex de Lucas Buda, fala do pedido de divórcio e esclarece divisão de bens do casal. Camila Moura ganhou milhões de seguidores nas redes sociais e vem fazendo vários trabalhos de publicidade. Na internet, logo surgiram especulações sobre o valor que ela está ganhando e dúvidas se o capoeirista teria direito a alguma parte, já que os dois ainda são casados oficialmente.

Em entrevista ao site, a advogada de Camila, Adélia Soares, esclarece que a união deles foi em comunhão parcial de bens. irmã de Lucas Buda, do 'BBB 24', explica notificação contra Camila Moura e diz que ela está mentindo; advogada rebate Rodriguinho diz que se arrepende de atitudes no 'BBB 24' e comenta rompimento com Salgadinho: 'Chateado' — Esse regime impõe que todo patrimônio conquistado durante a constância da união deve ser entendido como das duas partes. Independentemente de quem efetivamente tenha conquistado, subentende-se como sendo esforço comu

JornalOGlobo / 🏆 3. in BR

