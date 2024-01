Advertência sobre riscos de contaminação por pellets nas costas da Galícia, Astúrias e Cantábria

“En lo referente a medidas en caso de vertido accidental, se indica no inhalar el polvo, evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa cuando se proceda a la limpieza del vertido, así como evitar la formación de polvo. Para su manejo y almacenamiento, se recomienda no inhalar el polvo, evitar el contacto con piel y ojos y, por lo tanto, el uso de gafas de protección y guantes”.

Este párrafo, incluido en medio de las consideraciones técnicas y normativas de uno de los dos informes encargados por la Xunta, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, advierte de los riesgos que pueden correr las personas que luchan contra la contaminación por pellets que está llegando a las costas de Galicia, Asturias y Cantabria. El documento en sí es el informe elaborado por el Cetim (Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial, radicado en A Coruña y de carácter privado), uno de los dos que esgrime el Ejecutivo gallego para asegurar que las bolitas blancas que están llegando a las playas no son tóxica





