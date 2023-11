Adultos a partir dos 50 anos são mais suscetíveis a desenvolver herpes zoster. Talvez você não tenha ouvido falar em herpes zoster, mas é possível que reconheça o termo “cobreiro”, como é conhecida a doença causada pelo vírus varicela zoster, o mesmo vírus responsável por provocar a catapora. Embora a nomenclatura “cobreiro” seja mais popular, o herpes zoster ainda pega muita gente de surpresa, como aconteceu com a cozinheira Sônia Braga Pereira, 58 anos, de Campinas (SP).

Ela nem gosta de lembrar, mas faz questão de compartilhar o que passou para conscientizar outras pessoas sobre a doença. “Comecei a sentir dor nas costas numa sexta-feira. No sábado, a dor aumentou. Não dormi a noite inteira. Choro só de lembrar o que passei. É pior que a dor do parto. No parto, é uma contração, dá uma dor forte e passa. Essa dor (do zoster), não”





