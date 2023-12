Adolescente morre após ser atacado por tubarão na Austrália

Um jovem de 15 anos foi atacado por um tubarão branco enquanto surfava em uma praia remota na Península de Yorke, no sul da Austrália. Infelizmente, ele teve sua perna arrancada e não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer no local. O adolescente havia sido eleito recentemente como o surfista 'grom' mais talentoso. Uma vaquinha foi criada para arrecadar fundos e pagar os custos do funeral.





