Adolescente é internado após ser atingido por raio em Andradas

Um adolescente de 16 anos foi internado após ser atingido por um raio nesta sexta-feira (3) em Andradas (MG). Segundo o diretor do Hospital Santa Lúcia, em Poços de Caldas, o jovem foi socorrido e levado para o pronto-socorro de Andradas após sofrer a descarga elétrica. Lá ele sofreu uma parada cardíaca e teve uma arritmia grave, sendo preciso fazer massagem cardíaca e entubá-lo.

O adolescente então foi transferido para o Hospital Santa Lúcia em Poços de Caldas, também conhecido como Hospital do Coração. Ainda de acordo com a direção do hospital, o jovem deu entrada em estado grave e instável. Ele foi internado na UTI e está em coma induzido. O estado de saúde dele é estável

