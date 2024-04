Adolescente é baleado a caminho da escola em São Gonçalo

Um adolescente de 17 anos foi baleado, na manhã desta segunda-feira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ele, que estaria a caminho da escola, segundo parentes, está internado no Hospital estadual Alberto Torres, naquele município. O estudante estava no bairro Jardim Catarina Novo e seguia para o Ciep 238-Doutor Ilton Farias da Costa, onde faria uma prova, quando foi surpreendido por três homens encapuzados. Pelo menos um deles atirou, atingindo o adolescentes nas costas.

Mesmo ferido, o jovem conseguiu ir até um caminhão e se abrigou atrás do veículo. Os criminosos foram atrás dele e disseram que iam matá-lo. O rapaz, então, gritou que era estudante e que estava a caminho da escola. Os bandidos, então, entraram num carro e fugiram

