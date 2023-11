Adolescente de 14 anos é apreendida com drogas e armas em Iguaba Grande

Após ser interrogada, ela informou aos policiais onde havia o restante da droga e armas.Os agentes foram até o local indicado e encontraram uma pistola calibre 9mm, um revólver calibre 32, munições e drogas. No total, foram apreendidas, além das armas, 153 cápsulas de cocaína, 69 tabletes de maconha, 29 munições 9mm e 11 munições calibre 38.

