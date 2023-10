Administrador tem parte da aposentadoria penhorada para pagar dívida trabalhista

para o pagamento de dívidas trabalhistas. Segundo os ministros, os valores devidos são de natureza alimentícia, o que torna possível a penhora do benefício.

O juízo de primeiro grau reconsiderou sua decisão em razão da idade do executado, “que a princípio não possui outra fonte de renda, a fim de evitar possível prejuízo irremediável ao aposentado”. O relator do recurso do administrador no TST, ministro Alberto Balazeiro, explicou que o Código de Processo Civil (artigo 833, inciso IV) considera impenhoráveis os proventos de aposentadoria. Porém, o parágrafo 2º do mesmo dispositivo afasta essa determinação aos casos de pagamento de prestação alimentícia.

Representante do Unicef destaca importância do Censo para ‘não deixar nenhum menino ou menina para trás’ A produção total no terceiro trimestre foi de 2 milhões de barris de óleo equivalente por dia, comparado a 2,02 milhões de barris por dia no mesmo período de 2022 headtopics.com

Consulte Mais informação:

valoreconomico »

TST condena empresa por obrigar funcionário a usar biometria para ir ao banheiroO ministro José Roberto Pimenta argumentou que o controle de acesso ao banheiro comprometia a saúde e a dignidade dos empregados Consulte Mais informação ⮕

Administrador judicial pede suspensão de falência de empresa do 'Faraó dos Bitcoins'Alegação é que STJ não resolveu conflito de competência sobre guarda dos bens e valores apreendidos com organização criminosa; sócios lesaram 90 mil clientes Consulte Mais informação ⮕

Administrador judicial pede suspensão de falência de empresa do 'Faraó dos Bitcoins'Alegação é que STJ não resolveu conflito de competência sobre guarda dos bens e valores apreendidos com organização criminosa; sócios lesaram 90 mil clientes Consulte Mais informação ⮕

Empresa é condenada a indenizar funcionário por instalar catraca com biometria no banheiroDecisão do TST considerou que esse tipo de controle viola a dignidade dos trabalhadores; defesa da empresa alegou, no processo, que se tratava de uma medida de prevenção à covid-19 Consulte Mais informação ⮕

STF autoriza bancos a tomarem imóveis de devedores sem decisão judicialNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

STF: bancos podem retomar imóvel de devedor sem decisão judicialHavia expectativa do mercado sobre o julgamento. Discussão envolve contratos de empréstimo com previsão de alienação fiduciária Consulte Mais informação ⮕