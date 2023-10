Adeus bolsa? Milionários trocam ações por investimento que pode render até 15% a.a; saiba qual

também estão trocando as ações por este ativo.Isso significa que, os ativos de renda fixa tendem a pagar prêmios cada vez menores, visto que, boa parte deles têm sua remuneração atrelada à Selic.1. Os treasuries americanos estão pagando maisativos de risconas economias ao redor do mundo, inclusive o Brasil.

Contudo, é preciso ter cautela antes de tomar essa decisão, pois embora a taxa básica de juros esteja em um patamar menor agora, ela ainda está pagando um ótimo retorno. Quem já investe há algum tempo, sabe que não é fácil conseguir retornos de 1% ao mês. Entretanto, o investidor continua tendo a chance de buscar essa rentabilidade, mesmo com a Selic atualmente a 12,75% ao ano.Segundo o analista, ainda há muita incerteza com relação aos juros ao redor do mundo e “o movimento recente de abertura de taxas nos parece um bom ponto de entrada em, durante 60 meses.

A linha verde representa o desempenho do CDI, que segue bem de perto a Selic. Já a linha vermelha é a performance do Ibovespa no mesmo período.Não precisa ser expert em finanças para perceber que o potencial de rendimento dos ativos atrelados à renda fixa, foram superiores dentro do período de 10 anos. headtopics.com

Como disse anteriormente, embora os 11,75% da Selic sejam um retorno interessante, existe a possibilidade de investir em títulos que pagamTrata-se de ativos premium, praticamente “imune” à inflação e que, no longo prazo, devem continuar pagando prêmios superiores ao Ibovespa. Nesse momento, é possível encontrar títulos como este com um retorno de, este ativo tem um retorno bruto de 15% ao ano.

