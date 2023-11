Adam Neumann e a queda da WeWork

Adam Neumann era o protótipo do hipnotizador. Ele contratava astros do rap para as festas do escritório. Suas aspirações eram viver para sempre, ser o primeiro trilionário do mundo e expandir sua empresa para Tudo isso, agora, parece estar a um milhão de quilômetros da humilde realidade. Afinal, sua companhia – a maior locatária deem Londres e Nova York – acaba de pedir recuperação judicial para se proteger dos mesmos locadores que antes a idolatravam.

Queda do dólar aniquila renda dos catadores de recicláveis: 8 toneladas de papel para ganhar um salário mínimo Oferecer um espaço de trabalho para alguém que deseja ocupar mais do que uma cafeteria e menos que um escritório não era uma ideia nova. A empresa Regus (agora, IWG), por exemplo, foi criada no final dos anos 1980 com uma proposta semelhante. Mas, na época da fundação da WeWork, em 2010, as condições eram perfeitas. Instalações comerciais ficaram vazias depois que a crise financeira levou até algumas das maiores empresas à falência. Os locadores estavam desesperado

