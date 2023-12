Acusação falsa sobre compra de iates pela Ucrânia gera desinformação

A acusação é falsa, mas a desinformação se espalhou. Ela viralizou na internet e foi repetida por congressistas americanos responsáveis pela tomada de decisões fundamentais sobre os gastos militares do país. A acusação era inacreditável. Usando dois conselheiros como procuradores, Zelensky teria pago US$ 75 milhões (cerca de R$ 366 milhões) por dois iates. Não apenas o governo ucraniano negou terminantemente a história, como os dois navios em questão não chegaram sequer a ser vendidos.

Mas, mesmo sendo falsa, a história chegou até membros do Congresso americano e seus líderes afirmam que todas as decisões sobre novos auxílios à Ucrânia serão postergadas para o ano que vem.Os russos que lutam para obter cidadania ucraniana No X, antigo Twitter, a congressista republicana Marjorie Taylor Greene afirmou que "qualquer pessoa que vote a favor de financiar a Ucrânia está financiando o esquema financeiro mais corrupto de qualquer guerra estrangeira da história do nosso país". E acrescentou um link para a história da falsa compra dos iate





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Copa do Mundo: mesmo banido pela Fifa, Rubiales recebe proposta para trabalhar na Arábia SauditaEx-presidente da Federação Espanhola de Futebol foi punido por dar um beijo forçado na jogadora Jenni Hermoso durante a comemoração pelo título da Copa do Mundo

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Comércio em Lethem segue normal mesmo com tensão envolvendo conflito com VenezuelaApesar da tensão com a Venezuela pela região de Essequibo, o comércio na cidade de Lethem, na Guiana, que fica na fronteira com o Brasil, segue normal.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Operação Verão no Rio pode apreender crianças e adolescentes mesmo sem cometerem crimesOs agentes da Operação Verão no Rio de Janeiro poderão apreender e conduzir crianças e adolescentes mesmo que não tenham cometido crimes. A medida foi autorizada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio, após a revogação de uma liminar que impedia as abordagens. O governo do Estado e a prefeitura do Rio questionaram a decisão anterior da juíza que proibia ações preventivas da Operação Verão direcionadas a menores para reforçar a segurança nas praias.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Esposa de chefe de inteligência militar da Ucrânia é hospitalizadaMarianna Budanova, mulher do chefe do GUR (Serviço de Inteligência Militar da Ucrânia), Kirilo Budanov, está recebendo tratamento após ter sido, informou Andriy Yusov, um porta-voz da inteligência do país. O caso ocorreu semanas depois de o governo russo ter acusado de terrorismo Marianna e três outros oficiais militares da Ucrânia, o que levantou suspeita do envolvimento do Kremlin.

Fonte: portalR7 - 🏆 11. / 72 Consulte Mais informação »

La ampliación de la Unión Europea hacia Ucrania y MoldaviaLa ampliación de la Unión Europea para integrar a Ucrania y a Moldavia marca un nuevo futuro para Europa. Las consecuencias para la seguridad de este ensanche son oceánicas.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Duda Beat fez retiro de silêncio antes de lançar novo single e revela conversa com Emicida, após acusação de plágioDuda Beat fez retiro de silêncio antes de lançar novo single e revela conversa com Emicida, após acusação de plágio . Clique na foto

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »