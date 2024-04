Acordo entre empresas da B3 estaria praticamente firmado

Acesse tudo sobre empresas da B3 em um só lugar! Recomendação de analistas, preço-alvo, indicadores, notícias exclusivas e gráficos - tudo para você tomar decisões de investimento. Acordo entre as partes estaria praticamente firmado, o que poderia ocorrer num prazo de uma ou duas semanas, antecipa interlocutor que acompanha as conversas junto a um acionista relevante da segunda companhia. “Achamos a proposta da Enauta boa”, resumiu uma fonte que acompanha as conversas.

Veja tudo sobre o balanço da Enauta e 3R, outros indicadores financeiros, além de todas as notícias sobre as companhias no Valor Empresas 360, que esfriou a partir da proposta da Enauta, diz a mesma fonte sob condição de anonimato

Fusão entre Enauta e 3R pode ser primeiro passo para outras aquisiçõesSegundo o presidente da Enauta, Décio Oddone, a fusão, se avançar, torna a futura petroleira capaz de atuar na busca de outras aquisições, incluindo a própria PetroReconcavo

Fusão da 3R e PetroReconcavo ainda esbarra em discussão de troca de açõesSegundo a proposta, haveria troca de ações na qual a Enauta ficaria com 47% da empresa combinada, e os acionistas da 3R ficariam com 53%. Enauta tem lucro líquido de R$ 68 milhões no 4º trimestre, queda de 62,6% em base anual. Segundo a Enauta, a união traria uma produção potencial superior a 100 mil barris de óleo equivalente “com oportunidade de crescimento composto nos próximos cinco anos, e reservas operadas superiores a 770 milhões de barris”.

Minuta de acordo entre Oi e ‘bondholders’ prevê empréstimos que podem chegar a US$ 650 milhõesA operadora confirmou acordo com credores financeiros internacionais de referência, que se comprometeram a fazer um empréstimo de US$ 500 milhões; assembleia é suspensa até 10 de abril

