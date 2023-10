Aço de olho no futuro: material será usado na corrida espacial para Marte

A indústria do aço está sempre em busca de inovação, se unindo a empresas menores e berços de criatividade: as startups. Com laboratórios de inovação, o setor está de olho no futuro e visa até o espaço. O metal é utilizado na fabricação de foguetes e o aço inox, de panelas, está na espaçonave Starship, fabricado por uma das empresas de Elon Musk.

A mensagem final aqui é um consumo de um aço cada vez mais inteligente para benefício coletivo”, diz. E a mistura do aço com outros metais pode criar próteses médicas mais flexíveis e estruturas mais leves para carros elétricos. O uso da Inteligência Artificial pode melhorar a produtividade das usinas, e até correção de erros durante o processo produtivo.

