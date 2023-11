Acidente em obra na encosta da Rocinha mata operário. Veja vídeo do resgate

Segundo colegas que testemunharam o acidente, Marcos trabalhava na instalação de cabos de aço quando o acidente aconteceu. Ele foi atingido por uma estrutura metálica também de aço, que sustentava uma câmera que fazia uma filmagem para a empreiteira. O acidente, segundo os outros operários, teria ocorrido quando o helicóptero precisou fazer uma manobra de estabilização por conta de uma rajada de vento.

Em nota, a Cehab lamentou a morte do operário e esclareceu que o funcionário era terceirizado. A Cehab informou que não foi notificada em nenhum momento de que a empresa realizaria filmagem na obra. E que foi instaurado um procedimento interno apura os fatos, inclusive se o operário não era certificado, e vai indicar as possíveis punições.

