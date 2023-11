Acidente aéreo no Acre: veja quem são as 12 vítimas

O avião de pequeno porte que caiu próximo à pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional de Rio Branco, na manhã deste domingo (29.out), transportava 10 passageiros, além do piloto e do copiloto. Ao todo, estavam na aeronave oito homens, três mulheres e uma bebê de um ano e sete meses. Os passageiros moravam no Amazonas, sendo quatro de Envira, cidade que era destino do voo, e seis do município de Eirunepé.

Fotos de possíveis vítimas e um vídeo do atendimento de pronto socorroEm nota, o governo do Acre trouxe as informações iniciais sobre o acidente aéreo e prestou condolências aos familiares das vítimas. A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) também informou que apesar do acidente, a aeronave estava em condição regular.

