Acesse tudo sobre empresas da B3 em um só lugar!

O Estado de Minas Gerais vive uma onda de novas concessões rodoviárias em estruturação. Entre iniciativas federais e estaduais que poderão sair até o fim de 2025 há cerca de dez projetos em estudo, de blocos de estradas que atravessam o Estado.

Setor de serviços mostra avanço em praticamente todas as atividades, o que ainda não ocorre na indústria, setor muito atrelado aos juros, aponta Juliana Trece, coordenadora da pesquisaMundo está 'congelado' pelo dólar forte e pelos juros altos dos EUA, diz El-Erian Segundo o presidente do Queens' College da Universidade de Cambridge, "no passado, quando essas duas coisas vão longe demais, elas quebram algo em outro lugar"

fechou março com valorização expressiva, de 1,52% (mais de 180% do CDI), com ganhos nas estratégias de moedas, ações no Brasil e no exterior, juros globais,e no livro de 'trading', segundo relatório de gestão divulgado nessa segunda-feira (8). As perdas se concentraram em juros brasileiros, tanto reais quanto nominais. No fechamento do primeiro trimestre, o multimercado ainda tinha desempenho abaixo do CDI, com valorização acumulada de 2,15%, ante 2,62% do referencial.alta dos juros futuros nos Estados Unidos colocou pressão em todas as outras taxas negociadas mundo afora, incluindo as brasileiras, impactando as demais classes de ativos. A Verde destaca, contudo, que houve mudanças marginais importantes que complementam esse contexto de juros para cima

segundo divulgado nesta sexta-feira pelo Banco Central (BC). Em fevereiro, a captação líquida — diferença entre entradas e saídas — foi negativa em R$ 3,824 bilhões. Em março, os brasileiros depositaram R$ 324,719 bilhões e sacaram R$ 323,380 bilhões da poupança. Em março do ano passado, a modalidade teve retirada líquida de R$ 6,087 bilhões.O resultado de março se somou ao rendimento de R$ 4,873 bilhões creditado no período

