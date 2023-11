Acapulco luta para se recuperar após passagem do furacão Otis

View of the damage caused after the passage of Hurricane Otis in Acapulco, Guerrero State, Mexico, on October 25, 2023. Mexican authorities rushed to send emergency aid, restore communications and assess damage in the Pacific beach resort of Acapulco on Wednesday after a powerful hurricane left a trail of destruction. President Andres Manuel Lopez Obrador personally joined an official convoy heading for the seaside city by road, despite reports of landslides and other debris blocking the way.

"Vamos lutar por nós", declara à AFP Margarita Carmona, conhecida em seu bairro como"Dona Mago", depois de cortar árvores caídas ao lado de seu genro e outros moradores. “Quero voltar para casa como está. Demorei muito tempo para construir a minha casinha”, diz “Dona Mago”, enquanto observa os restos da casa que divide com a filha e os netos.

Por ali também está Julián Matadama, um trabalhador da construção civil, de 52 anos, que limpa a lama e os escombros ajudado por outros moradores, enquanto um grupo de mulheres retira o que restou dos telhados de chapa de suas casas. headtopics.com

Após o golpe do furacão, um sentimento de abandono consumia os moradores da área, que suplicavam pela ajuda governamental, que começou a ser distribuída no sábado. "Precisamos de ajuda. Não queremos ver as feridas nos pés para não nos assustarmos e continuarmos saindo (em busca de comida) para as crianças", diz Matadama com um olhar angustiado enquanto carrega seu filho mais novo.

Por sua vez, um pescador lamenta ter que enfrentar a tragédia sozinho. “Não tem como você comer, não tem como você beber água”, afirma.Os restaurantes que, na terça-feira, ainda ofereciam frutos do mar e cervejas em Puerto Marqués estão em ruínas e vários barcos ainda estão perdidos ou viraram no mar. Não há eletricidade nem telefone e a comida e a água são escassas. headtopics.com

