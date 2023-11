Ação sobre direitos de advogado investigado causa atrito da OAB com PGR

Uma ação da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o que entende ser “privilégios” concedidos em lei a advogados causou "indignação” na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que classificou a iniciativa como parte de uma “lamentável e injustificável” tentativa de retomar o “modelo investigatório lava-jatista".

Segundo a PGR, assegurar a presença do próprio profissional investigado durante a realização de atos de investigação amplia “indevidamente a prerrogativa funcional do advogado, que passou a alcançar atos absolutamente estranhos ao exercício profissional”.

