Ação pede indenização por ‘violações aos direitos humanos’ cometidas pela PRF na gestão Bolsonaro

O Ministério Público Federal (MPF) e a Defensoria-Pública da União (DPU), bem como a Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ), vão pedir à Justiça Federal uma indenização de 100 milhões de reais à União por danos morais coletivos.

À época, a ação da PRF foi realizada de forma conjunta com as forças estaduais. 'O histórico recente de mortes provocadas pela da PRF no Rio de Janeiro desperta enorme preocupação' afirmou André Castro, que é defensor público no Rio e coordenador do Núcleo de Defesa dos Direitos humanos do órgão.

